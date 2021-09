Brasil estreia com vitórias no Mundial de Tênis em cadeira de rodas

O Brasil estreou no Mundial por equipes de tênis em cadeira de rodas com 100% de aproveitamento. Nesta segunda-feira (27), as seleções masculina e feminina da classe open (tenistas com deficiência em membros inferiores) e o time da categoria quad (atletas com deficiências em três ou mais extremidades do corpo) venceram os respectivos confrontos pela primeira rodada da competição. O torneio é realizado em Alghero, província da Sardenha (Itália). As partidas podem ser acompanhadas ao vivo no canal do YouTube da Federação Internacional de Tênis (ITF, sigla em inglês).

Na quad, os brasileiros derrotaram o atual campeão Japão por dois jogos a um (os duelos são realizados em melhor de três). No primeiro embate, Shota Kawano (26º do mundo) derrotou Leandro Pena (sem ranking) por 2 sets a 0 (6/3 e 7/5). Em seguida, Ymanitu Silva, oitavo no ranking da ITF, surpreendeu Koji Sugeno (quinto), também em sets diretos (6/2 e 6/3). Já nas duplas, Ymanitu e Leandro se impuseram contra Sugeno e Kawano e ganharam por 2 a 0 (6/4 e 6/3). A seleção verde e amarela volta a quadra na terça-feira (27), contra os Estados Unidos, a partir das 4h30 (horário de Brasília). O último adversário pelo Grupo 2 da primeira fase será o Canadá, em data e horários indefinidos.

A equipe masculina da classe open também estreou ganhando por duas partidas a uma. A vítima foi a Bélgica. Primeiro, Gustavo Carneiro (41º do mundo) aplicou um duplo 6/3 em Mike Denayer (75º). Os belgas igualaram com a vitória de Jef Vandorpe (15º) sobre Daniel Rodrigues, número um do Brasil e 25º da categoria, por 2 sets a 1, de virada (2/6, 6/2 e 6/2). Em seguida, Daniel e Gustavo levaram a melhor sobre Vandorpe e Stan Devriese (200º) por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4). Os brasileiros descansam na rodada desta terça (28). O próximo compromisso pelo Grupo 4 (que também reúne França e Sri Lanka) ainda será agendado.

Na open feminina, a seleção nacional derrotou a África do Sul por dois jogos a um. As brasileiras abriram vantagem com Maria Fernanda Alves (65ª), que atropelou Mabel Mankgele (sem ranking) em sets diretos (6/2 e 6/0). Principal jogadora do time verde e amarelo, Meirycoll Duval (23ª) sofreu a virada no duelo com Mariska Venter (31ª) e perdeu por 2 sets a 1 (2/6, 6/3 e 6/4). A decisão foi nas duplas, com vitória de Maria Fernanda e Meirycoll sobre Mankgele e Mariska por duplo 6/1. Assim como a equipe masculina, as mulheres folgam nesta terça (28). Próximo confronto será contra o o Japão (outro integrante do Grupo 2),em data e horário ainda indefinidos.

Categoria júnior estreia contra Argentina nesta terça

A seleção brasileira da categoria júnior fará o primeiro jogo no Mundial contra a Argentina, às 4h30 desta terça (28). A equipe nacional está no Grupo 2, que tem ainda Japão e Turquia. O time misto brasileiro é formado por Jade Lanai (segunda posição no ranking feminino da faixa etária), João Lucas Takaki (sexto no masculino), Cesar Adolfo (21º) e Arthur Dantas (sem ranking).