Brasil derrota o Marrocos e vai à semifinal da Copa do Mundo de futsal

O Brasil está a dois jogos de retomar a coroa de país número um do futsal. Neste domingo (26), a seleção nacional derrotou Marrocos por 1 a 0 e avançou à semifinal da Copa do Mundo de futsal, que é disputada na Lituânia. A partida foi disputada na cidade de Vilnius.

Os brasileiros voltam à quadra nesta quarta-feira (29), às 14h (horário de Brasília), em Kaunas, contra Argentina ou Federação Russa de Futsal - a Rússia não pode competir com a bandeira do país, como já aconteceu na Olimpíada de Tóquio (Japão), devido à punição aplicada pela Corte Arbitral do Esporte (CAS, sigla em inglês) por casos de doping. Se ganhar, o Brasil disputa o título no próximo domingo (3), às 14h. Caso fique pelo caminho, o time de Marquinhos Xavier também joga no domingo, mas às 12h, pelo terceiro lugar.

Apesar da pressão brasileira, foi a seleção africana quem assustou primeiro. Aos sete minutos, em contra-ataque rápido, o ala Youssef Jouhad carimbou a trave do goleiro Guitta. O time canarinho foi encurralando o adversário no campo de defesa e conseguiu abrir o placar aos 12 minutos. O fixo Rodrigo soltou a bomba rasteira, de bico, em falta cobrada pela direita, no canto do goleiro Abdelkrim Anbia.

A partida, que já estava complicada, seguiu difícil depois do intervalo. O Brasil teve as primeiras chances, mas os pivôs Gadeia e Pito pararam em Anbia e na trave, respectivamente. À medida que a segunda etapa transcorreu, Marrocos aumentou a pressão e assustou em chutes cruzados dos alas Achraf Saoud e Soufiane Borite. O primeiro foi salvo por Guitta, no reflexo. O segundo passou rente à trave direita do arqueiro. O time africano adotou a estratégia do goleiro-linha para ter vantagem numérica, mas os brasileiros resistiram ao sufoco e celebraram a vaga na semifinal.

A seleção brasileira é a maior campeã mundial no futsal. São sete títulos desde a primeira edição, em 1982, quando o torneio era organizado pela Federação Internacional de Futebol de Salão (Fifusa), e cinco a partir de 1989, ano em que o evento passou a ser realizado pela Federação Internacional de Futebol (Fifa). A última taça foi conquistada em 2012, na Tailândia. Na edição passada da Copa do Mundo, na Colômbia, o Brasil caiu nas oitavas de final para o Irã.