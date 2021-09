União Frederiquense vence e assume a liderança da chave na Divisão de Acesso 2021

Com um gol marcado por Everton Sena e outro por Joãozinho, o União Frederiquense bateu pelo placar de 2 a 0 o Tupi de Crissiumal na tarde do sábado (25/9), na Arena em Frederico Westphalen, pela 11ª rodada da fase inicial da Divisão de Acesso 2021.

A vitória, aliada ao empate entre Veranópolis e Igrejinha, colocou o Leão da Colina na liderança do Grupo A da competição estadual. O selecionado de Frederico Westphalen soma 22 pontos.

Se o resultado foi ótimo para o União Frederiquense, por outro lado, foi péssimo para o Tupi. A equipe de Crissiumal caiu uma posição na tabela de classificação e agora é o penúltimo, somente à frente do Passo Fundo.

Próximos jogos:

O União Frederiquense voltará à campo no dia 2 de outubro, quando enfrentará em casa, a partir das 15 horas, o Passo Fundo.

Já o Tupi receberá o Cruzeiro de Porto Alegre no domingo (3/10). O confronto no Estádio Rubro-Negro está agendado para às 15 horas.

