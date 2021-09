Com público, Caxias-RS e União-MT buscam vaga nas quartas da Série D

O fim de semana marca o começo da briga por um lugar nas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, com os jogos de ida das oitavas de final. Neste sábado (25), a TV Brasil transmite ao vivo, às 16h (horário de Brasília), a partida entre Caxias-RS e União Rondonópolis-MT, que se enfrentam no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS).

A #SérieDnaTVBrasil vai se afunilando e chegamos às oitavas de final. Neste sábado, às 16h, veremos #AoVivo o jogo de ida entre @sercaxias e @uniaoec1973. Na busca pelo acesso, não há mais espaço para tropeços. #FutebolTVBrasil é na sua #EmissoraPública | https://t.co/LNBnNcWCdp pic.twitter.com/TvCntoaDuC — TV Brasil (@TVBrasil) September 24, 2021

O duelo terá presença de torcida. O Caxias anunciou na última quarta-feira (22) que conseguiu aprovar a documentação para liberar até 2,5 mil espectadores no estádio, limite determinado pelo governo estadual. Segundo o clube grená, será autorizada a entrada apenas de associados em dia, sem venda de ingresso. O espectador deve levar um documento oficial com foto e comprovantes de vacinação contra o novo coronavírus (covid-19) ou de teste com resultado negativo para o vírus, além da carteirinha de sócio. O Centenário não recebe público desde 29 de fevereiro do ano passado, há 574 dias, quando a equipe da casa empatou por 1 a 1 com o Internacional pelo segundo turno do Campeonato Gaúcho.

A partida de volta será no sábado que vem (2 de outubro), às 16h (de Brasília), no estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis (MT), que também receberá torcedores. Foram liberadas 4,2 mil entradas, sendo que um primeiro lote, de 500 ingressos, começou a ser vendido na quarta. O União teve apoio de 162 espectadores ao receber o Boa Esporte-MG, no primeiro jogo do confronto pela segunda fase (vitória por 2 a 0). Na ocasião, o Tourão do Cerrado, como o clube é conhecido, comercializou entradas amparado por uma liminar junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), pois já tinha autorização de autoridades locais para o retorno parcial da torcida.

Preparação em andamento para o confronto diante do União.



A partida de ida ocorre no próximo sábado (25), às 16h, no Estádio Centenário. #SERCaxias #SérieD2021



???? Vitor Soccol/S.E.R. Caxias pic.twitter.com/TMDXMdLDPu — S.E.R. Caxias (@sercaxias) September 21, 2021

O Caxias tem dois desfalques certos para o jogo deste sábado: o zagueiro Erik e o volante Karl, que receberam o terceiro cartão amarelo na derrota por 1 a 0 para a Portuguesa-SP, há uma semana, em São Paulo (os gaúchos se classificaram nos pênaltis). O volante Carlos Alberto e o meia Diogo Oliveira, por sua vez, recuperam-se de lesões e são dúvida. Já o goleiro Marcelo Pitol retorna após cumprir suspensão diante da Lusa. O técnico Rafael Jaques deve escalar o time grená com Marcelo Pitol; Lucas Carvalho, Rafael Lima, Thiago Sales e Bruno Ré; João Vieira, Paulinho Santos, Marlon e Matheuzinho; Michel e Kelvin.

O União tem força máxima à disposição. Em relação à equipe que empatou por 1 a 1 com o Boa Esporte na semana passada em Varginha (MG), a novidade é a volta do lateral Vinícius, que estava suspenso. O técnico Odil Soares deve repetir a base da partida anterior, com Neneca; Odair Júnior, Odail Júnior, Tom e Vinícius; Ruan Bahia, Michel Rondon e Adriano Peixinho; Deivisson Pikachu, Heltinho e Cléberson Tiarinha.

Os confrontos da próxima fase serão definidos conforme a classificação geral das equipes. O time de maior pontuação entre os que chegarem às quartas de final pega o oitavo, o segundo encara o sétimo e assim sucessivamente. O União tem a sétima melhor campanha entre os 16 clubes envolvidos nas oitavas de final. O Caxias possui a 15ª.