União Frederiquense e Tupi de Crissiumal se enfrentam na Divisão de Acesso 2021

Válido pela 11ª rodada da fase inicial da Divisão de Acesso 2021, União Frederiquense e Tupi de Crissiumal jogarão a partir das 15 horas do sábado (25/9), na Arena em Frederico Westphalen.

Neste momento, os dois times da região têm objetivos distintos dentro da competição estadual. Uma vitória praticamente encaminha a classificação do Leão da Colina à próxima fase. Com 19 pontos, o União Frederiquense está na vice-liderança do Grupo A, um ponto atrás do líder Veranópolis.

Do outro lado, o rubro-negro de Crissiumal luta para não correr o risco de cair para a lanterna da chave. Quem terminar a fase inicial na última posição estará rebaixado. O Tupi soma 11 pontos e ocupa o 6º lugar do Grupo A.

