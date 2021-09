Comissão de Ciência e Tecnologia vai debater extinção do Ceitec e inovações no agronegócio

A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) aprovou nesta quinta-feira (23) requerimentos para a realização de três audiências públicas. Os senadores devem debater a extinção do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec), estatal produtora de semicondutores. Também serão temas de debate as soluções tecnológicas para atender o agronegócio e inovações tecnológicas para prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Ainda não há data definida para as audiências.

A CCT aprovou ainda um requerimento ao ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. A comissão pede informações sobre a aplicação da Lei de Informática (Lei 8.248, de 1991). A norma prevê incentivo fiscal para estimular a competição e a capacitação técnica de empresas brasileiras que produzem bens de informática, automação e telecomunicações.