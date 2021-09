CDR lança publicação e celebra Dia Mundial do Turismo na segunda-feira

A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) lança na segunda-feira (27) a publicação O Turismo Pós-Pandemia. O documento foi elaborado a partir de um ciclo de debates promovido desde maio pelo colegiado, que é presidido pelo senador Fernando Collor (Pros-AL).

Após o lançamento, marcado para as 18h, os senadores participam de uma sessão especial em comemoração ao Dia Mundial do Turismo. A data é celebrada em 27 de setembro, quando se comemora o aniversário do Estatuto da Organização Mundial do Turismo (OMT), adotado em 1970.

Durante a sessão especial, a CDR vai discutir o tema “Investimento no Turismo para um crescimento inclusivo”. Foram convidados para o debate representantes do Ministério do Turismo, da Confederação Nacional do Turismo, da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis e do Progetto Forum Amerigo Vespucci.