Elmano Férrer celebra federalização de rodovias no Piauí

Em pronunciamento nesta quarta-feira (22), o senador Elmano Férrer (PP-PI) celebrou a federalização de duas rodovias estaduais do estado do Piauí: a PI-247 e a PI-392. Ao destacar a importância dessas rodovias, ele afirmou que sua federalização criará "um cinturão, um anel, que integra todos os cerrados do estado".

— A federalização dessas duas rodovias estaduais é uma aspiração de todos que integram o agronegócio dos cerrados do Piauí — declarou.

Elmano Férrer também ressaltou o início das obras de uma transversal, a BR-330, que liga a região de Jequié (BA) a Balsas(MA), passando pelos cerrados do Piauí.

— Todos nós estamos integrados nesse processo de geração de riqueza. Esse desejo, essa aspiração, sobretudo daqueles que trabalham com o agronegócio, que estão gerando riqueza. Mais de 90% das exportações do Piauí são realizadas por meio do agronegócio — disse o senador, acrescentando que "o lado positivo do nosso país são os grãos gerados não só no Brasil central, mas também na região do Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia)".