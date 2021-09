Antes de final nacional, Palmeiras e Corinthians empatam no Paulista

Quatro dias antes de decidirem a Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, Palmeiras e Corinthians se enfrentaram pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O compromisso desta quarta-feira (22), no Allianz Parque, em São Paulo, terminou empatado em 1 a 1.

O duelo de volta da final do Brasileiro será neste domingo (26), às 21h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, também na capital paulista. Como venceu o jogo de ida por 1 a 0, no Allianz, no último dia 12, a equipe alvinegra tem a vantagem do empate para conquistar o campeonato pela terceira vez, sendo a segunda consecutiva. O time alviverde busca um título inédito.

Apesar do intervalo curto entre os jogos, os rivais foram a campo nesta quarta com força “quase” máxima, poupando do time titular somente as jogadoras envolvidas nos amistosos entre as seleções de Brasil e Argentina, nas últimas sexta (17) e segunda-feira (20), em Campina Grande (PB) e João Pessoa, respectivamente. No Verdão, as zagueiras Agustina Barroso e Thais, a lateral Katrine e a meia Ary Borges começaram a partida no banco, assim como a lateral Yasmin e a atacante Vic Albuquerque no Timão. A lateral Tamires, a zagueira Erika e a meia Andressinha (todas do Alvinegro) não foram relacionadas.

Aos 16 minutos do primeiro tempo, a atacante Chú avançou pela direita e levantou a bola na área. A zagueira Giovana Campiolo tentou desviar pela linha de fundo, mas cabeceou contra a própria meta, colocando o Palmeiras à frente. Na etapa final, aos 28 minutos, a meia Gabi Zanotti recebeu de Vic Albuquerque na esquerda e cruzou para a atacante Adriana completar para as redes, igualando a partida no Allianz Parque.

Após seis rodadas do Estadual, o Corinthians lidera a competição com os mesmos 16 pontos do Santos, ficando à frente pelo saldo de gols (26 a 11). Mesmo critério que deixa o Palmeiras em terceiro e o Red Bull Bragantino em quarto lugar (ambos têm 13 pontos). O Verdão pode ser ultrapassado nesta quinta-feira (23) se o São Paulo vencer o Nacional no jogo que inicia às 11h, no estádio Nicolau Alayon, na capital paulista.

Também nesta quarta, o Santos derrotou a Ferroviária por 2 a 1 no Centro de Treinamento Rei Pelé, no litoral paulista, em reedição do confronto pelas quartas de final do Brasileiro (na ocasião, vencido pelas Guerreiras Grenás). As Sereias da Vila saíram na frente aos sete minutos do primeiro tempo, em cobrança de falta da volante Brena. Aos oito da etapa final, a atacante Amanda Gutierrez ampliou, de cabeça. A meia Aline Milene, de pênalti, descontou aos 20 minutos para o time do interior, que está em sexto lugar, com 12 pontos.