Aprovada instalação de frente parlamentar em defesa dos mototaxistas e motofretistas

O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (22), requerimento (RQS 1.208/2021) para a instalação da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Mototaxistas e Motofretistas (FPMDM).

Criada pela Resolução do Senado Federal (RSF) 8/2021, a frente parlamentar será presidida pelo senador Zequinha Marinho (PSC-PA). O vice-presidente do grupo será o senador Wellington Fagundes (PL-MT).

Essa frente tem como finalidades principais: acompanhar políticas e ações voltadas à categoria; reunir os senadores e deputados federais que têm preocupação especial com o tema; promover debates, seminários e eventos, divulgando seus resultados; acompanhar a tramitação de matérias no Congresso Nacional que tratem do assunto; e defender as pautas de interesse de mototaxistas e motofretistas.

Entre as reivindicações da categoria estão as relacionadas à falta de infraestrutura adequada para locomoção nas vias das cidades, à falta de segurança e de respeito no trânsito e às condições adversas enfrentadas por mototaxistas e motofretistas no exercício da profissão.

— É uma frente parlamentar mista, que terá parlamentares da Câmara e do Senado. Vamos trabalhar para ajudar essas pessoas a encontrar seu espaço debaixo do guarda-chuva legal. Nós teremos uma reunião com o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, para buscar meios para que possamos encontrar a forma de dar cobertura previdenciária a essa multidão de trabalhadores brasileiros — declarou Zequinha Marinho.