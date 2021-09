Para Zenaide, corte de recursos no Ipen poderá prejudicar pessoas em tratamento de saúde

Em pronunciamento, nesta quarta-feira (22), a senadora Zenaide Maia (Pros-RN) advertiu sobre o corte orçamentário de 50% nos recursos do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen). Ela ressaltou que a instituição é responsável, no País, pelo fornecimento de 85% de radiofármacos e esclareceu tratar-se daqueles “radioisótopos que tanto são diagnóstico quanto tratamento”, essenciais para o paciente fazer qualquer exame de imagem, cintilografia e ressonância.

A senadora mostrou-se preocupada com a situação que afeta milhares de brasileiros que fazem tratamento de saúde, tanto no Sistema Único de Saúde (SUS), quanto no setor privado. Zenaide fez um apelo para que seja votado no Senado o Projeto de Lei (PL) 16/2021, de autoria do senador Humberto Costa (PT/PE), que, segundo ela, servirá “justamente para aumentar o orçamento do Ipen”. Entretanto, salientou que a tramitação da proposta será demorada, enquanto a necessidade é urgente.

— Desde o dia 21, eles [Ipen] já estão sem recursos para a produção desses radiofármacos. Já há centenas de pessoas sem tratamento e sem condições de ter o diagnóstico. Quero, portanto, pedir um olhar diferenciado. Pergunto ao líder do governo, senador Fernando Bezerra: será que o presidente da República não podia editar uma Medida Provisória [MP], que já saísse valendo? Porque esse projeto de lei vai ter que ser votado aqui no Senado e, depois, na Câmara dos Deputados. Isso vai demorar e, nesse período, vai ficar muita gente sem diagnóstico e sem tratamento — declarou a senadora.