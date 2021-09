Arns: o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência é uma causa de todos os brasileiros

Em pronunciamento, nesta quarta-feira (22), o senador Flavio Arns (Podemos-PR) lembrou que ontem foi comemorado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Destacou que a causa é uma luta de todos os brasileiros, que precisam estar unidos na busca por direitos iguais.

— É um dia importante, de necessária conscientização, sensibilização sobre os direitos, as chances, as oportunidades para as pessoas com deficiência, suas famílias e os profissionais que trabalham com esse grupo, que é um grupo com uma diversidade muito grande — declarou.

Segundo Arns, estimativas indicam que há cerca de 20 milhões a 30 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência, seja ela: “intelectual; física; paralisia cerebral; auditiva; deficiência múltipla; espectro do autismo e transtornos globais de desenvolvimento”. Dentre os afetados, ressaltou os mais vulneráveis, que necessitam de ajuda para se alimentar, além de serem atendidos nas necessidades da vida diária. Portanto, o apoio às famílias é fundamental, ressaltou o senador.

— Por isso, eu quero sempre destacar, para reflexão, que precisamos, na área da educação, ter opções, muitas opções para atender a essa diversidade. A Constituição diz: "[...] preferencialmente em classe comum", mas temos que ter mais opções para que as famílias se sintam tranquilas e as pessoas sejam bem-atendidas.