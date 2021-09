CPB confirma realização do Festival Paralímpico

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) aproveitou o Dia Nacional do Atleta Paralímpico, nesta quarta-feira (22), para confirmar a edição 2021 do Festival Paralímpico no próximo dia 4 de dezembro, um sábado. O evento, realizado pela primeira vez em 2018, proporciona a experimentação de esportes paralímpicos a crianças de 8 a 17 anos, com e sem deficiência físico-motora, visual ou intelectual.

O Festival será promovido simultaneamente em 70 cidades de 25 estados do país e do Distrito Federal, das 8h30 às 12h (horário de Brasília). Cada sede oferecerá a experimentação de três modalidades. A expectativa do CPB é reunir sete mil crianças com deficiência nas atividades. O evento terá protocolos sanitários por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19). A relação dos municípios pode ser conferida AQUI.

No Dia do Atleta Paralímpico, CPB anuncia Festival @loteriascaixa com 7 mil crianças em 70 cidades do país em dezembro:



“A ideia é mostrar à criança, de forma lúdica, que ela pode e deve fazer [exercícios], com materiais esportivos que são adaptados, servindo como exemplo para professores de escolas regulares, que muitas vezes imaginam ser necessário um aparato especializado. Se você tem uma bola normal e a envolve em um saco plástico, consegue simular uma bola de goalball [esporte para pessoas com deficiência visual] e fazer uma atividade inclusiva. Muitos alunos com deficiência são dispensados de aulas de Educação Física por falta de informação dos ministrantes”, explicou Ramon Pereira, coordenador de Desporto Escolar do CPB, à Agência Brasil.

Nas edições anteriores, o Festival acompanhou justamente a data celebrada nesta quarta-feira, ocorrendo sempre aos sábados. Devido à pandemia, o evento foi adiado para o fim do ano e será realizado na sequência do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, celebrado em 3 de dezembro, uma sexta-feira.

No primeiro Festival, em 2018, cerca de sete mil crianças participaram das atividades em 48 cidades. No ano seguinte, mais de dez mil jovens foram mobilizados em 70 sedes. Em 2020, não houve evento, em razão da pandemia de covid-19.