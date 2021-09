CCJ presta solidariedade a Simone Tebet por caso de machismo

Durante a reunião desta quarta-feira (22) da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), senadores se solidarizaram com a senadora Simone Tebet (MDB-MS) por atitude machista do ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário, na oitiva desta terça-feira (21) da CPI da Pandemia.

Confrontado por Simone Tebet, que questionou a atuação da CGU na fiscalização de negociações sobre compras de vacinas, Rosário chamou a senadora de “descontrolada”, o que gerou reações imediatas da senadora e dos demais parlamentares presentes. O presidente da CCJ, Davi Alcolumbre (DEM-AP), afirmou que a fala do ministro é inaceitável.

— De forma nenhuma podemos aceitar a forma deselegante e grosseira com que foi tratada a senadora Simone Tebet. Aquelas agressões foram agressões ao Senado Federal. Queria me congratular com todos os senadores que se levantaram. Vossa excelência [Simone] tem nosso apoio incondicional — disse Davi.

Ao agradecer a fala de Davi e de outros parlamentares, Simone Tebet agradeceu o apoio dos senadoresna reunião da CPI — que, segundo ela, representou “a defesa do espaço da mulher na vida pública”. Simone ressaltou que adjetivos como “louca, histérica e descontrolada” são historicamente utilizados para desqualificar mulheres que ousam enfrentar homens.

— Quando a mulher tenta, desde o início do século passado, buscar espaços de poder; quando ela abria a boca para divergir, era chamada de louca, histérica e exaltada. Toda vez que ousa enfrentar, ela é chamada de descontrolada. Essa palavra é inadmissível. É emblemática e não pode ser dirigida enquanto uma mulher está se posicionando e defendendo suas ideias. O Senado saiu maior e melhor a partir de ontem — disse Simone.

Daniella Ribeiro (PP-PB) afirmou que Simone tem feito a diferença dentro da CPI. Daniella ressaltou ainda que o episódio de terça-feira ajuda a “descortinar” casos de machismo.

— [Simone] tem feito diferença para avançarmos diante dessas violências que antes sofríamos em silêncio, por trás das cortinas, e agora têm sido descortinadas ao vivo para todo mundo ver. E que bom que os homens têm estado de mãos dadas — disse a parlamentar.