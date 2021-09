Libertadores: Palmeiras e Atlético-MG empatam sem gols

O Palmeiras e o Atlético-MG empataram em 0 a 0, na noite desta quarta-feira no Allianz Parque, em São Paulo, na partida de ida das semifinais da Libertadores da América.

???????????? Sem balançar a rede! @Palmeiras e @Atletico empataram por 0-0 no primeiro jogo da semifinal da CONMEBOL #Libertadores!



???? A partida de volta será na próxima terça-feira, 28/9, no Mineirão. Vale uma vaga na grande decisão, em Montevidéu! #GloriaEterna pic.twitter.com/lu9b2g2kQQ — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) September 22, 2021

Agora, as equipes voltam a se encontrar na próxima terça-feira (28) no estádio do Mineirão, onde decidirão quem garante uma vaga na grande decisão da competição continental.

Apesar de jogar fora de casa, o Galo se impôs na etapa inicial na base da ocupação de espaços e da troca de passes no meio de campo, enquanto o Verdão guardava mais a defesa esperando oportunidades de partir em velocidade em jogadas de contra-ataque (uma aposta que foi muito pouco efetiva).

E, de tanto tentar, o Atlético-MG teve uma oportunidade cristalina de abrir o marcador um pouco antes de intervalo. Aos 40 minutos Jair recebeu na ponta direita e cruzou para o meio da área, onde estava o atacante Diego Costa. Porém, o zagueiro Gustavo Gómez chegou de carrinho e impediu o domínio do artilheiro, cometendo pênalti.

O atacante Hulk foi então para a cobrança e chutou forte no pé da trave, desperdiçando a oportunidade de dar a vantagem ao Galo.

???? Hulk lamenta após desperdiçar a cobrança de pênalti para o @Atletico no final do primeiro tempo! #Libertadores pic.twitter.com/k1Ul1RuMyV — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) September 22, 2021

Na etapa final o Palmeiras melhorou, e passou a negar espaços ao Galo, que perdeu profundidade em suas jogadas de ataque, em especial após a saída do atacante Diego Alves, que deixou o confronto aos 9 minutos após sentir uma lesão.

E, apesar de Palmeiras e Atlético tentarem muito, a igualdade sem gols perdurou até o final.