Judô brasileiro terá equipe renovada em 1º torneio após Olimpíada

O ciclo olímpico dos Jogos de Paris (França) começa na próxima sexta-feira (24) para o judô brasileiro. O país terá oito representantes no Grand Prix de Zagreb (Croácia), primeira competição do circuito mundial desde a Olimpíada de Tóquio (Japão). O torneio será disputado até domingo (26) e vale até 700 pontos no ranking da Federação Internacional de Judô (IJF, sigla em inglês) ao campeão.

A delegação brasileira em Zagreb é jovem. Seis judocas têm, no máximo, 23 anos, enquanto o mais velho da equipe (Edu Lowgan Ramos, da categoria até 81 quilos) possui 26 anos. Quatro dos representantes do país na Croácia integraram o grupo de apoio da seleção olímpica em Tóquio, auxiliando os atletas nos treinamentos: Matheus Takaki (até 60 quilos), Guilherme Schmidt (até 81 quilos), Yasmin Lima (até 52 quilos) e Luana Carvalho (até 70 quilos).

“Pude participar dos mesmos treinos que a seleção principal e precisava estar tão preparado quanto eles para que pudesse agregar valor aos treinos. Foi muito intenso e aproveitei cada minuto”, afirmou, ao site da Confederação Brasileira de Judô (CBJ), Takaki, que disputa a primeira competição no circuito adulto e auxiliou a preparação de Eric Takabatake no Japão.

Número 35 do mundo, Schmidt é único brasileiro que será cabeça de chave no Grand Prix. A categoria dele, porém, é a única que terá um líder do ranking na disputa (o georgiano Tato Grigalashvili, atual vice-campeão mundial). Entre as mulheres, Yasmin é quem deverá ter a maior pedreira, já que pode ter pela frente a francesa Astrid Gneto, sétima na lista da IJF.

Os convocados

Matheus Takaki (até 60 quilos)

Michael Marcelino (até 73 quilos)

Guilherme Schmidt (até 81 quilos)

Edu Lowgan Ramos (até 81 quilos)

Natasha Ferreira (até 48 quilos)

Yasmin Lima (até 52 quilos)

Luana Carvalho (até 70 quilos)

Millena Silva (até 70 quilos)