Bolsa do Povo Educação terá primeiro pagamento em outubro

O programa 'Bolsa do Povo Educação' agendou o seu primeiro pagamento para outubro. O benefício irá pagar até R$ 1 mil por ano letivo para alunos do ensino médio e do 9º ano do ensino fundamental da rede estadual de São Paulo, inscritos no CadÚnico (Cadastro Único).

Os estudantes que efetuaram o cadastro no programa a partir desta segunda-feira (20), vão receber a primeira parcela em dezembro deste ano.

As inscrições podem ser realizadas no site do programa. No total, serão R$ 400 milhões investidos pelo governo do Estado de São Paulo. Deste montante, R$ 100 milhões serão aportados ainda em 2021 e R$ 300 milhões estão programados para o ano letivo de 2022.

Os pagamentos serão realizados proporcionalmente ao ano letivo e estão condicionados à frequência escolar mínima de 80%, à dedicação de duas horas diárias de estudos pelo aplicativo CMSP (Centro de Mídias São Paulo) e à participação nas avaliações de aprendizagem.

Os estudantes da 3ª série do ensino médio devem ainda realizar atividades preparatórias para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). De acordo com a Seduc-SP (Secretaria de Educação do Estado), 267 mil estudantes de ensino médio estão na linha de pobreza ou extrema pobreza.