Brasil encara Japão nas oitavas de final da Copa do Mundo de futsal

O Brasil conheceu nesta segunda-feira (20) o adversário nas oitavas de final da Copa do Mundo de futsal masculino, que é disputada na Lituânia. A seleção comandada por Marquinhos Xavier terá o Japão como rival nesta quinta-feira (23), às 14h (horário de Brasília), na cidade de Kaunas.

Na primeira fase, os brasileiros encerraram o Grupo D na liderança, com três vitórias em três jogos. No domingo (19), o escrete canarinho venceu o Panamá por 5 a 1, em Klaipeda. Os pivôs Rocha e Pito e os alas Arthur, Leozinho e Gadeia fizeram os gols do Brasil. Nas partidas anteriores, os triunfos foram por 9 a 1 sobre o Vietnã e 4 a 0 diante da República Tcheca.

Os japoneses se classificaram como um dos melhores terceiros colocados da primeira fase. A seleção asiática ocupou o terceiro posto do Grupo E, atrás de Espanha e Paraguai. Nesta segunda, o Japão foi derrotado por 2 a 1 pelos paraguaios, em confronto direto pelo segundo lugar. Antes, bateu Angola por 8 a 4 e perdeu dos espanhóis por 4 a 2.

Seleção de Futsal conquistou ontem mais uma vitória na Copa do Mundo. Vem ver os bastidores do duelo contra o Panamá! #FutsalBrasil #FutsalWC pic.twitter.com/VlP5GqQLDz — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 20, 2021

“Pudemos observar os três jogos do Japão na primeira fase, sendo dois presencialmente. É uma equipe bastante qualificada, que procura manter a posse de bola, com um trabalho de passe mais rápido e envolvente. Conta com três brasileiros [o goleiro Higor Pires, o ala Rafael Henmi e o fixo Arthur Oliveira]. Vamos trabalhar a parte de análise em vídeo e transportar as informações aos atletas, para estarmos ainda mais preparados”, afirmou Rodrigo Carlet, analista de desempenho da seleção, à assessoria de imprensa da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Eliminado pelo Irã nas oitavas de final da última edição do torneio, o Brasil busca o sétimo título mundial na história, sendo o quinto desde que a competição passou a ser organizada pela Federação Internacional de Futebol (Fifa). A última conquista brasileira foi em 2012, na Tailândia. A Argentina é a atual campeã do mundo.