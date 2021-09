Divisão de Acesso 2021: União Frederiquense vence e se isola na vice-liderança do Grupo A

O União Frederiquense mostrou sua força ao derrotar por 1 a 0 o Brasil de Farroupilha no Estádio das Castanheiras, na tarde do domingo (19/9). O gol foi marcado por Tony Júnior.

O triunfo fora de casa manteve o Leão da Colina na vice-liderança do Grupo A da Divisão de Acesso 2021. Com a derrota do líder Veranópolis para o Glória (3 a 2 em Vacaria), a diferença entre o primeiro e o segundo colocado da chave caiu para um ponto.

No sábado (26/9), o União vai receber o Tupi de Crissiumal na Arena em Frederico Westphalen. O clássico regional iniciará às 15 horas.

Tupi de Crissiumal luta contra o rebaixamento:

O rubro-negro ficou no empate sem gols com o Passo Fundo e perdeu a oportunidade de se afastar ainda mais do rebaixamento. O confronto entre o 6º e o 8º lugar do Grupo A foi disputado na tarde do sábado (18/9) em Crissiumal.

Com 11 pontos, o Tupi está três pontos à frente do Passo Fundo, que é o lanterna da chave.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.