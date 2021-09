Comissão debate auxílio emergencial com ministro da Cidadania

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados realiza audiência pública na próxima terça-feira (21) com o ministro da Cidadania, João Roma, sobre as principais ações da pasta na concessão do auxílio emergencial nos anos de 2020 e 2021. O Ministério da Cidadania é o responsável pela operacionalização do auxílio emergencial.

O presidente da comissão, deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), que propôs o convite ao ministro, lembra que o auxílio executado em 2020 recebeu elogios e críticas, enquanto o de 2021 é criticado pelos valores inferiores aos do ano passado.

"O benefício alcançado aos cidadãos que nele se enquadraram permitiu um relevante socorro à população e à economia do País, mas há notícias de inclusões indevidas, com benefício de pessoas que não teriam direito ao auxílio. Por outro lado, também há casos de pessoas que necessitam da ajuda e não a obtiveram", ressalta Aureo. "Aos primeiros, cabe um esforço por parte do governo de recuperação de valores, enquanto aos segundos é necessária uma reanálise individual para estender o benefício àqueles que façam jus", acrescenta.

A audiência pública está marcada para as 9 horas, no plenário 13.