Comissão promove debate sobre o Dia Nacional da Doença de Huntington

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados promove na segunda-feira (20) audiência pública sobre a criação do Dia Nacional da Doença de Huntington.

A doença de Huntington é uma condição genética degenerativa que atinge os gânglios basais do cérebro, comprometendo progressivamente os movimentos do corpo, mas também, em estágios avançados, a memória e a cognição.

"Apesar de muito se divulgar sobre enfermidades comparáveis, como os males de Alzheimer e de Parkinson, a ponto de serem popularmente reconhecidas, informações sobre a doença de Huntington são bem menos difundidas, o que faz com que muitos pacientes não procurem assistência adequada no início dos sintomas, quando o tratamento de suporte pode surtir melhores resultados", diz a deputada Aline Gurgel (Republicanos-AP), que solicitou a audiência.

Foram convidados para participar do debate:

- a coordenadora do Departamento Científico de Transtornos do Movimento da Academia Brasileira de Neurologia (ABN), Roberta Arb Saba Rodrigues Pinto;

- a presidente da Associação Brasil Huntington (ABH), Vita Aguiar de Oliveira;

- a psicóloga da ABH, Tatiana Henrique Santos;

- a representante da ABH Gorette Nunes;

- um representante do Ministério da Saúde.

O debate será realizado no plenário 7, às 14 horas, e terá transmissão interativa pelo e-Democracia.