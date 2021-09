Comissão discute preparativos para os Jogos Universitários Brasileiros

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados promove audiência pública na segunda-feira (20) para discutir os preparativos para os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) de 2021, a serem realizados em Brasília, de 10 a 18 de outubro.

A iniciativa do debate é do deputado Júlio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF). Ele destaca que, entre outros aspectos, a prática esportiva auxilia na concentração, no desenvolvimento cognitivo, na criatividade, no controle da ansiedade e na redução do estresse dos estudantes universitários.

"Inseridos no calendário oficial de eventos, os JUBs têm como objetivo incrementar e desenvolver o desporto universitário, promover a interação e integração entre jovens e adultos alunos universitários, além de formar atletas e equipes de alto nível", acrescenta.

Convidados

Foram convidados para a audiência:

- o presidente da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), Luciano Cabral;

- a secretária nacional de Esporte, Lazer e Inclusão Social, Fabíola Molina;

- o presidente da Federação do Esporte Universitário do Distrito Federal, Rodrigo Faria;

- o ex-atleta universitário Hugo Parisi; e o treinador dele, Ricardo Moreira.

Como assistir

A reunião será realizada no plenário 8, às 14 horas. O público poderá enviar perguntas aos participantes e acompanhar a discussão ao vivo pelo portal e-Democracia.