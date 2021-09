Comissões debatem importância da vacinação contra gripe

As comissões de Educação; e de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados promovem audiência pública na segunda-feira (20) sobre a importância da vacinação contra a gripe Influenza em tempo de pandemia.

O debate ocorre a partir das 10 horas, no plenário 8, com transmissão interativa pelo e-Democracia.

O pedido para realização da audiência pública foi apresentado pela presidente da Comissão de Educação, Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO). A deputada cita o alerta de especialistas sobre a importância de vacinar principalmente as crianças contra a gripe Influenza.

"Com as aulas presenciais ou híbridas sendo pouco a pouco retomadas, as crianças devem ampliar o contato social após meses de distanciamento de colegas, professores e demais profissionais da educação. É importante lembrar que a volta ao ambiente escolar significa também maior exposição ao vírus influenza, causador da gripe e que pode ser prevenido por meio de vacinação, recomendada a partir dos seis meses de idade", destacou.

Foram convidados para o debate, entre outros:

• o secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Mauro Luiz Rabelo;

• a representante do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Adriana Lucena.