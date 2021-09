Programa de formação em tecnologia para alunos da rede estadual abre inscrições na terça-feira (21)

“Educação é missão de todos nós como cidadãos e cidadãs deste país", disse Leany no lançamento do Dev the Devs - Foto: Divulgação

As inscrições para o programa Dev the Devs, que oportunizará a formação gratuita na área da tecnologia de mil jovens da rede estadual do Rio Grande do Sul, estarão abertas a partir da próxima terça-feira (21/9). O Dev the Devs tem o apoio do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), sendo uma correalização do Parque Científico e Tecnológico da PUCRS (Tecnopuc), da Rede Gaúcha de Ambientes Inovadores (Reginp) e da Associação de Empresas de Tecnologia (Assespro-RS). As aulas serão totalmente on-line, com duração de quatro meses. Haverá 500 vagas para meninos e 500 para meninas matriculados na rede estadual, preenchidas por ordem de inscrição. O programa conta com apoio das secretarias da Educação (Seduc) e de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict) e do Inova RS.

No lançamento do Dev the Devs, nesta quinta-feira (16/09), o governador Eduardo Leite ressaltou os impactos positivos da formação para ampliar as oportunidades no mercado de trabalho. “A gente vive um momento de revolução tecnológica, encerrando empregos em determinados setores, mas abrindo grandes oportunidades a partir de tecnologia e desenvolvimento de sistemas. E quem desenvolve os desenvolvedores? Essa é a questão que a gente busca, mais do que responder, dar efetiva solução e encaminhamento ao apoiar o desenvolvimento daqueles que vão desenvolver, quem criará soluções e sistemas. A capacitação começa mudando a vida de mil alunos da nossa rede pública de ensino e de suas famílias, e esperamos que possa ser apenas o início de uma profunda mudança. Estou muito entusiasmado com o que pode significar”, destacou Leite.

Na avaliação da diretora-presidente do BRDE, Leany Lemos, a iniciativa de apoiar o projeto reflete a própria missão do banco em estimular o desenvolvimento econômico da região Sul, mas sempre agregando impactos sociais. “Educação é missão de todos nós como cidadãos e cidadãs deste país. O mercado de tecnologia está aquecido e no futuro vai estar mais. Esse é um futuro promissor. Por isso, queremos que os jovens se profissionalizem, trabalhem nesse setor e impactem suas comunidades”, salientou.

O reitor da PUCRS, Evilázio Teixeira, destacou que o projeto tem estreita relação com a visão de mundo da universidade. “As tecnologias, tão associadas aos mecanismos da inovação, são frutos da mente humana, do conhecimento, da criatividade, da técnica ensinada e aprendida. Essa união de esforços por si só já representa um passo além, pois demonstra que juntos podemos transformar realidades, tendo a formação, o cuidado com as pessoas e a educação como premissa", sintetizou.

Durante o evento, a secretária da Educação, Raquel Teixeira, destacou que a rede estadual concentra 82% dos estudantes do Ensino Médio no Rio Grande do Sul, mas um percentual muito parecido não chega a ingressar em uma universidade. “Vivemos em plena economia baseada no conhecimento. O que vai gerar riqueza é o nível de ciência e de inovação que se consegue gerar. E é para esse contingente de alunos da escola pública que precisamos olhar, abrindo todas as oportunidades”, observou.

O secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia, Luís Lamb, ressaltou o impacto das pessoas no contexto da economia. “A riqueza está no conhecimento. Tenho certeza que esse programa, a partir de todos os atores envolvidos, vai semear muitas árvores que darão muitos frutos na trajetória de vida desses jovens”, frisou.

Também participaram do evento, que teve transmissão ao vivo pelo canal do BRDE e da PUC no Youtube, o presidente da Assespro-RS, Julio Ferst, o presidente da Reginp, Artur Gibbon, o diretor de Planejamento do BRDE, Otomar Vivian, e o superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUCRS, Jorge Audy,

O programa

O Dev the Devs é um programa de formação de jovens desenvolvedores exclusivo para estudantes de Ensino Médio da Rede Estadual. No curso, o aluno aprenderá:

• conceitos de computação e de pensamento computacional;

• funcionamento abstrato de computadores;

• funcionamento da internet e impacto na programação de sistemas;

• conjunto de ferramentas e linguagens de programação para desenvolvimento de sistemas e para web.

COMO SE INSCREVER

• Para realizar a inscrição, primeiro o estudante precisa estar logado no seu e-mail @educar.rs.gov.br.

• Em seguida, deve acessar bit.ly/InscricaoDev.

MAIS INFORMAÇÕES



•www.pucrs.br/devs

• [email protected]