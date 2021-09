Comissão debate transferência de imóveis da União a estados e municípios

Imóvel da União no RJ: programa federal busca reduzir gasto do governo com manutenção - INSS

A Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) debate na segunda-feira (20) as metas do Programa SPU+, que pretende transferir R$ 110 bilhões em imóveis da União para estados e municípios até 2022. O requerimento é do senador Jorginho Mello (PL-SC).

O debate faz parte do Ciclo de Debates sobre Desenvolvimento Regional, promovido pelo colegiado. Foram convidados para o encontro representantes do Ministério da Economia, da Secretaria da Administração de Santa Catarina e da Confederação Nacional de Municípios(CNM).

O Programa SPU+ foi lançado em 2020 pela Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SPU), vinculada ao Ministério da Economia. Jorginho Mello destaca que Santa Catarina deve receber imóveis avaliados em R$ 900 milhões. Segundo o parlamentar, o dinheiro deve garantir a operação e a segurança de cinco barragens localizadas no estado.

“Os ativos de propriedade do governo são destinados conforme a vocação. Ou seja, podem ser vendidos, cedidos ou permutados. Um dos pilares do SPU+ é destinar bens para atender políticas públicas e racionalizar o uso e a ocupação dos ativos federais, tendo por objetivo reduzir gasto público com aluguéis e manutenção”, explica Jorginho Mello.