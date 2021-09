Copa do Brasil: Atlético-MG derrota Fluminense e chega à semifinal

O Atlético-MG avançou para as semifinais da Copa do Brasil após derrotar o Fluminense por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (15) no estádio do Mineirão, na partida de volta das quartas de final da competição.

Após vencer o jogo de ida por 2 a 1 no estádio do Maracanã, o Galo voltou a triunfar, desta vez pelo placar mínimo graças a gol em cobrança de pênalti do atacante Hulk aos 10 minutos do segundo tempo.

O próximo adversário da equipe mineira na Copa do Brasil sairá do confronto entre Fortaleza e São Paulo. A semifinal do torneio nacional será realizada apenas na segunda quinzena de outubro.

Enquanto não disputa as partidas decisivas, o Atlético-MG volta a campo neste sábado (18) pelo Brasileiro, campeonato que lidera com 42 pontos, para receber o Sport no Mineirão. O Fluminense joga na segunda-feira (20) contra o Cuiabá na Arena Pantanal.