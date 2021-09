Jayme Campos celebra lançamento das obras da ferrovia Ferronorte

Em pronunciamento, nesta quarta-feira (15), o senador Jayme Campos (DEM-MT) celebrou o contrato de lançamento das obras da concessão da Ferronorte, que abrange a cidade de Rondonópolis, indo de Cuiabá até Lucas do Rio Verde. O senador destacou a importância e relevância da nova concessão para o prosseguimento dessa ferrovia.

— É uma obra que vai viabilizar, com certeza, o escoamento da produção do Mato Grosso. Mato Grosso, hoje, é o maior produtor de soja, de algodão, de milho, detém o maior rebanho bovino e nós precisamos de um transporte que possa baratear a nossa produção, mas, com isso, vai permitir, graças naturalmente a essa grande articulação – informou Jayme.

Jayme Campos destacou os esforços do governo de Mato Grosso para a negociação dessa concessão. O senador explicou que houve dificuldade de entendimento por parte do Ministro de Infraestrutura e da ANTT para permitir que os Estados pudessem abrir essas novas concessões, tendo em vista que essa ferrovia já se encontrava no território mato-grossense.

O parlamentar disse, ainda que com essa nova ferrovia muitos empregos serão gerados havendo com isso uma a melhoria da qualidade de vida do povo mato-grossense, riqueza, e a melhora do PIB do Brasil.

— Serão 780km de ferrovia, que vão receber um investimento da ordem de R$12,4 bilhões a preços iniciais, como também vão gerar algo em torno de quase 4 mil novos postos de trabalho – disse o senador.