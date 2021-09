Girão registra aprovação da semana de conscientização pela vida em Fortaleza

Em pronunciamento, nesta quarta-feira (15), o senador Eduardo Girão (Podemos-CE) celebrou a aprovação, pela Câmara Municipal de Fortaleza, da lei nº 11.159, que estabelece uma semana de conscientização, de prevenção, em defesa da vida desde a concepção. A proposta é uma iniciativa do vereador Jorge Pinheiro (PSDB) e, para o senador, reflete a cultura do povo cearense.

— É muito importante a gente conscientizar para evitar duas vidas perdidas, porque, com o aborto, não é só a vida da criança que é eliminada - eu vou falar uma palavra forte, mas é verdade -, assassinada. A saúde da mulher fica com sequelas emocionais, psicológicas, mentais e até físicas para o resto da existência. São comprovações científicas de várias universidades do Brasil e do mundo, especialmente, mostrando os efeitos nefastos do aborto, afirmou.

Girão levou ao plenário um boneco, "uma réplica de uma criança de 11 semanas de gestação", destacando que nesse período já existe o fígado todo formado e os rins e é com esse tamanho que, "muito por falta de informação, é feito o aborto e é por isso que eu faço questão de mostrar".