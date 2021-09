Wellington Fagundes anuncia apoio do governo à criação de universidade federal no norte de MT

Em pronunciamento, nesta quarta-feira (15), o senador Wellington Fagundes (PL-MT) informou que o Ministério da Educação vai apoiar a criação da Universidade Federal do Nortão de Mato Grosso, com sede na cidade de Sinop (MT).

— Agora há pouco, acabei de receber a confirmação do Ministério da Educação para que eu pudesse anunciar, junto com senador Jayme Campos e com o senador Carlos Fávaro, que essa luta terá com certeza o apoio do Ministério da Educação e será enviado o projeto de lei para o Congresso Nacional para a criação de novas universidades e, dentre elas, a Universidade Federal do Nortão de Mato Grosso — afirmou Wellington Fagundes.

O senador também anunciou que, na sexta-feira (17), será lançada a Ferrovia da Integração do Centro-Oeste (Fico).