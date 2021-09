Iluminação verde na cúpula da Câmara chama a atenção para a distrofia muscular

A Câmara dos Deputados ficará iluminada de verde até esta quinta-feira (16) em apoio ao Dia Nacional de Conscientização sobre a Distrofia Muscular de Duchenne e ao Dia Nacional de Conscientização Sobre as Distrofias Musculares, que ocorrem neste mês de setembro.

As distrofias musculares formam um grupo de mais de trinta doenças e estima-se que haja mais de 104 mil pessoas no Brasil com algum tipo de distrofia muscular. A doença é caracterizada pela fraqueza progressiva da musculatura esquelética com prejuízo para os movimentos.

A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é o tipo de distrofia muscular mais comum e mais severo, que afeta um a cada 3.500 meninos.

A iluminação da cúpula atende a pedido dos deputados Otoni de Paula (PSC-RJ) e Aroldo Martins (Republicanos-PR)

Diagnóstico

O objetivo da mobilização é fornecer mais informações para que haja um aumento de diagnóstico precoce. Atualmente, é possível realizar um exame de sangue para análise do DNA que permite determinar, com até 70% de certeza, o tipo de distrofia. Embora não haja cura, é possível melhorar a qualidade de vida e diminuir a velocidade da progressão da doença com tratamento realizado por equipe multiprofissional.