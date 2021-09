Cancelado debate sobre ações da Secretaria do Patrimônio da União

A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados cancelou a audiência pública que realizaria nesta quarta-feira (15) para debater as ações da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SPU), do Ministério da Economia, para o biênio 2021/2022.

O debate foi solicitado pelo deputado José Priante (MDB-PA). Uma das convidadas era a titular da Secretaria, Fabiana Rodopoulos.

A comissão ainda não marcou nova data para discutir o assunto.