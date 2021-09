Girão enaltece as manifestações do dia 7

Em pronunciamento, nesta terça-feira (14), o senador Eduardo Girão (Podemos-CE) elogiou as manifestações populares do dia 7 de setembro. Para ele, não há como negar que os atos foram “gigantescos” em todo o país e exprimiram a vontade do povo no exercício da democracia. O senador destacou que as manifestações são saudáveis quando são respeitadas as instituições e a liberdade de expressão.

— Nessa manifestação aqui em Brasília, onde eu participei, e fiz questão de não subir em palanque, caminhei com o povo, conversando com as pessoas de diferentes classes sociais, idades, criança de colo, gente idosa, eu as vi, colocando como a maior manifestação que já houve em Brasília. E o que é bonito é que transcendeu o apoio ao governo – afirmou o senador.

Girão também afirmou que os atos do dia 12 de setembro foram tão legítimos quanto os do Dia da Independência, e alertou os colegas congressistas para escutar as reivindicações do povo. Ele afirmou que o Senado tem responsabilidade para “ouvir o eco que vem das ruas”, como os pedidos de impeachment dos ministros dos tribunais superiores, e o fim do foro privilegiado, "que é a trava desse mecanismo que fortalece a corrupção e a impunidade no Brasil".

— O dia Sete de Setembro foi memorável por milhões de brasileiros que foram às ruas, e a gente não pode fazer ouvido de mercador. Nós estamos aqui eleitos por essas pessoas para fazer o que é certo. E chegou a hora de uma ação – disse Girão.