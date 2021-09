Inscrições para banco de cadastro temporário de professores estão abertas até 20 de setembro

Estão abertas, a partir desta terça-feira (14/9), as inscrições para o Banco de Cadastro Temporário de professores de Língua Portuguesa e Matemática da Rede Estadual. A iniciativa visa atender o Aprende Mais, programa de recuperação e aceleração de aprendizagem, em municípios que ainda necessitem do preenchimento de vagas. As inscrições devem ser feitas diretamente pelo sitewww.educacao.rs.gov.bre encerram-se às 23h59 do dia 20 de setembro.

• Para inscrições, clique aqui.

• Clique aqui e confira o edital completo e os municípios.





A classificação individual será publicada no Diário Oficial do Estado, a partir da pontuação máxima alcançada (ordem decrescente) pelo candidato separada por Coordenadoria Regional de Educação (CRE), município e componente curricular.

Persistindo o empate, será realizado sorteio público com transmissão em plataformas virtuais da Secretaria Estadual da Educação (Seduc).