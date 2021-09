Série D: Galvez e Guarany de Sobral empatam pela 2ª fase

Galvez-AC e Guarany de Sobral-CE ficaram no 0 a 0 na tarde desta segunda-feira (13) na partida de ida da 2ª fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo foi disputado na arena da Floresta, em Rio Branco (AC).

Com o resultado, o Guarany joga em casa, no estádio do Junco, na próxima segunda-feira (20), dependendo de uma vitória simples para avançar às oitavas de final do torneio. Em caso de um novo empate, a decisão da vaga irá para os pênaltis.

Quem avançar nesse confronto enfrenta o classificado entre Campinense e Sergipe, que empataram, no último domingo (12), em 2 a 2, pela ida. O jogo de volta será no sábado (18).