Comissão comemora Dia do Ortopedista com audiência pública

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados promove audiência pública na quinta-feira (16), às 10 horas, em homenagem ao Dia do Ortopedista. Foram convidados para participar o presidente, o vice-presidente e outros integrantes e ex-integrantes da diretoria da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (Sbot). Confira aqui a lista completa de convidados.

O deputado Luiz Antônio Teixeira Jr. (PP-RJ) solicitou a realização do evento por acreditar que "o profissional médico ortopedista é um dos maiores pilares do nosso sistema público de saúde".

De acordo com o deputado, a audiência pública também será uma oportunidade para se discutir sobre os desafios da ortopedia no Brasil, "com foco maior no impacto da pandemia da Covid-19 na assistência do traumato ortopedista no País, a importância da ortopedia no envelhecimento saudável e a atuação dos ortopedistas na prevenção e tratamento das vítimas de traumas de trânsito".

Ainda não foi divulgado o local do evento, que poderá ser acompanhado por meio do e-Democracia.