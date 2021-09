Seleção brasileira goleia Vietnã na estreia da Copa do Mundo de futsal

A seleção masculina de futsal iniciou a Copa do Mundo da modalidade com goleada. Nesta segunda-feira (13), os brasileiros atropelaram o Vietnã por 9 a 1 na Arena Svyturys, em Klaipeda, na Lituânia, país-sede do evento.

O resultado deixou o Brasil na liderança do Grupo D após a primeira rodada, com os mesmos três pontos da República Tcheca (que derrotou o Panamá por 5 a 1), ficando na frente pelo saldo de gols. Os tchecos, aliás, são os próximos adversários da seleção comandada por Marquinhos Xavier, nesta quinta-feira (16), às 14h (horário de Brasília). Os dois primeiros colocados avançam às oitavas de final, além dos quatro melhores terceiros entre as seis chaves da primeira fase.

Aos três minutos, o fixo Rodrigo tabelou com o pivô Ferrão e chutou forte para abrir o placar. Dois minutos depois, o ala Gadeia avançou pela direita e cruzou para Ferrão, de primeira, aumentar a vantagem brasileira. Aos sete, Ferrão dominou na entrada da área, girou e bateu entre as pernas do goleiro Van Y Ho. O Vietnã descontou aos 14 minutos, em chute de Dinh Hung Kong, após cobrança de lateral. No lance seguinte, porém, o também pivô Dieguinho fez o quarto da seleção canarinho. Segundos antes do intervalo, o pivô Pito ampliou a fatura brasileira.

Na primeira jogada do segundo tempo, Ferrão interceptou a troca de passes vietnamita e bateu na saída de Ho para assinalar o sexto do Brasil. Aos quatro minutos, o pivô balançou as redes pela quarta vez no jogo ao receber passe de Rodrigo e finalizar cruzado. Quatro minutos depois, o goleiro do Vietnã falhou no domínio da bola com os pés e Dieguinho aproveitou, fazendo o oitavo gol. Aos 17, Bruno cruzou pela esquerda e o também ala Leozinho, de primeira, deu números finais à goleada verde e amarela.

O Brasil busca o oitavo título mundial no futsal, sendo o sexto desde que a Federação Internacional de Futebol (Fifa) passou a organizar a competição. A conquista mais recente veio em 2012, na Tailândia. Na última edição, em 2016, disputada na Colômbia, os brasileiros caíram para o Irã nas oitavas de final. A atual campeã é a Argentina.