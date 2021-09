Série D: Brasiliense e Ferroviária ficam no 0 a 0 em jogo equilibrado

Brasiliense e Ferroviária não saíram do zero na partida de ida da fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Em jogo equilibrado, disputado neste (12), no Defelê (DF), as defesas se sobressaíram e não deram muitas chances para os atacantes. O jogo de volta está marcado para o próximo (18), às 17h, na Fonte Luminosa, e nenhum time tem a vantagem do empate.

O Jogo

A Ferroviária até começou melhor a partida, tentando atacar nos 10 primeiros minutos, mas encontrou dificuldade no sólido sistema defensivo montado pelo técnico Luan Carlos. Depois da pressão inicial sofria, o Brasiliense passou a sair um pouco mais para o ataque, sem levar perigo ao gol de Saulo.

O primeiro tempo foi de muita luta, discussões e pouco futebol. A única chance clara de gol ocorreu apenas aos 46 minutos, quando Jefinho recebeu pela esquerda, cortou o zagueiro e chutou no canto esquerdo de Sucuri. O goleiro fez grande defesa e, no rebote, Luan chegou atrasado e perdeu.

O Jacaré voltou melhor para o segundo tempo e passou a utilizar melhor as subidas dos laterais, principalmente de Peu, pela esquerda. Aos 7 minutos, Tobinha dividiu com Saulo dentro da pequena área e caiu. O atacante pediu pênalti, mas o árbitro não assinalou. A Ferroviária respondeu aos 14 minutos, quando Léo Rigo completou, de cabeça, cobrança de escanteio pela esquerda e acabou jogando para fora. Três minutos depois o Brasiliense tentou novamente com Tobinha. Ele jogou na área para encontrar Zé Love, mas quase enganou o goleiro Saulo, que salvou a equipe visitante.

No fim da partida foi a vez de a Ferroviária reclamar de pênalti. Bernardo levantou na área e a bola tocou no braço de Sandy. O árbitro indicou que a bola bateu na cabeça e deu continuidade. No minuto seguinte, o Brasiliense quase fez o gol da vitória. Zé Love cobrou falta pela esquerda, no ângulo de Saulo, que voou para garantir o empate em Brasília.