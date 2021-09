Vila Nova derrota Náutico e se afasta do Z4 da Série B

O Vila Nova derrotou o Náutico por 1 a 0, na noite desta sexta-feira (10) no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, e se afastou da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro.

VENCEEEEEEEEMOOOSSSSSSSS! ????????????



Com gol de Clayton, o Vila Nova conquistou vitória importante dentro de casa! A segunda seguida no OBA!



Valeeeeu, Tigrão!#VILxNAU - 1x0 - #TIMEDOPOVO pic.twitter.com/n8DrcqyUjF — Vila Nova F.C (@VilaNovaFC) September 11, 2021

Com o triunfo, o Tigre ficou na 14ª posição da classificação com 26 pontos. Já o Timbu é o 7º colocado, com 35 pontos.

O único gol do jogo saiu nos acréscimos da etapa inicial, quando o atacante Clayton bateu cruzado após receber passe do volante Dudu.

Na próxima rodada o Vila Nova mede forças com Coritiba na sexta-feira (17), enquanto o Náutico visita o Botafogo um dia depois.