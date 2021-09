Surfe: WSL Finals continua aguardando boas ondas para começar

O WSL Finals teve, nesta sexta-feira (10), mais um dia sem competições, aguardando as melhores ondas para a disputa da etapa que definirá o grande campeão do Circuito Mundial de Surfe.

A justificativa para o adiamento do início das disputas continua sendo a espera por uma ondulação melhor em San Clemente, Califórnia (EUA), nos próximos dias, o que beneficiará muito a dinâmica do evento, que deve transcorrer em apenas um dia.

“É até difícil fazer a chamada aqui em Lowers [praia na qual acontecerá a final], porque sempre tem umas ondas boas. Ao mesmo tempo, é legal também essa situação de focar só no melhor dia para fazer o WSL Finals, em vez de colocar o evento para rolar em 4 ou 5 dias”, disse a vice-presidente de circuitos e competições da Liga Mundial de Surfe (WSL, na sigla em inglês), Jessi Miley-Dyer.

The #ripcurlwslfinals are OFF for the day.

For more info on the forecast ahead, tune in to Dawn Patrol now on https://t.co/ie0ZfNdmHw.@ripcurl pic.twitter.com/ezUDvIJI2T