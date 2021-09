O futuro da agroindústria é tema de debate na quarta-feira

Colheita da safra 2020 de soja no Paraná - (Foto: Jaelson Lucas/Agência de Notícias do Paraná)

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados promove audiência pública na quarta-feira (15) para debater sobre o futuro da agroindústria no País.

A realização do debate foi solicitada pelo deputado Otto Alencar Filho (PSD-BA). Segundo o deputado, a agroindústria está inserida no setor que movimenta 22% do Produto Interno Bruto (PIB) do País. "O nosso agro não se restringe às grandes lavouras. As agroindústrias estão presentes, agregando valor aos mais diversos produtos originários do campo e, dessa maneira, fazendo parte da vida das pessoas a todo momento", diz.

Para a discussão, foram convidados:

representante da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa);

o presidente-executivo da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia), João Dornellas; e

o engenheiro agrônomo e especialista em administração rural Ênio Bergoli.

O debate será realizado no plenário 5, às 16 horas, e terá transmissão interativa por meio do e-Democracia.