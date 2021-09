Comissão promove debate sobre ações da Secretaria do Patrimônio da União

A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados promove audiência pública na quarta-feira (15) para debater as ações da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SPU), do Ministério da Economia, para o biênio 2021/2022. O debate foi solicitado pelo deputado José Priante (MDB-PA).

Foram convidados os prefeitos de diversos municípios – a maior parte deles no Pará –, além da titular do órgão, Fabiana Rodopoulos. Confira a lista completa aqui.

A audiência pública será realizada às 8 horas, no plenário 14, e terá transmissão interativa pelo e-Democracia.