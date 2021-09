Comissão discute com governo patrocínio ao esporte por bancos oficiais

Comissão vai discutir com governo o patrocínio ao esporte de alto rendimento - (Foto: Divulgação/Agência de Notícias do Paraná)

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados debate nesta terça-feira (14) as políticas de patrocínios dos bancos oficiais no fomento ao esporte e de subsídios para materiais esportivos.

A audiência pública será realizada no plenário 6, às 14h30, e poderá ser acompanhada de forma virtual e interativa pelo e-Democracia.

O deputado Felipe Carreras (PSB-PE), um dos autores para realização da audiência, lembra que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal exercem papel fundamental na promoção do esporte no País por meio de seus patrocínios.

Entretanto, disse o deputado, "devemos entender quais os critérios, quais modalidades, e se esses patrocínios vêm atendendo em sua plenitude a finalidade social", observou.

Debatedores

Confirmaram presença o chefe de gabinete da Secretaria Especial do Esporte, Diego Ferreira Tonietti, e o secretário Nacional de Esporte de Alto Rendimento da Secretaria Especial do Esporte, Bruno Souza.

