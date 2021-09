Comissão de Cultura promove debate sobre festival de cinema de Alter do Chão, no Pará

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados promove audiência pública na terça-feira (14) sobre o CineAlter, o Festival de Cinema Latino-Americano de Alter do Chão (no Pará) e o desenvolvimento do setor audiovisual do Oeste do estado.

O debate foi solicitado pelos deputados Airton Faleiro (PT-PA) , Alice Portugal (PCdoB-BA), Lídice da Mata (PSB-BA) e Alexandre Padilha (PT-SP).

Foram convidados:

- coordenador do Instituto Território das Artes, Raphael Ribeiro;

- diretor-executivo da Associação de Teatro de Santarém, Janderson Teixeira;

- presidenta da Associação Iwipiranga do povo Borari de Alter do Chão, Jecilane Borari;

- atriz, diretora e embaixadora do CineAlter 202, Lucélia Santos;

- secretária de Cultura do Pará, Úrsula Vidal;

- diretora do Festival Pan-Amazônico de Cinema (Amazônia DOC), Zienhe Castro;

- cineasta indígena do Alto Xingu Takumã Kuikuro; e

- pró-reitor de Cultura, Comunidade e Extensão da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), Marcos Prado.

A audiência pública será realizada no plenário 8, às 15 horas.