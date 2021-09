Comissão debate custos econômicos da violência no Brasil

Deputado Gurgel, autor do requerimento para o debate - (Foto: Gustavo Sales/Câmara dos Deputados)

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados promove audiência pública na terça-feira (14) sobre os custos econômicos da violência no Brasil. O debate ocorre às 16 horas.

O pedido para realização da audiência é do deputado Gurgel (PSL-RJ). Para ele, é inegável o prejuízo à sociedade e à economia do País causado pela violência e pela ação do crime organizado. "Pode-se dizer que os custos econômicos que a violência acarreta ao País são incalculáveis, posto que reverberam noutros segmentos e diversos setores que poderiam estar em pleno funcionamento e crescimento", lamentou.

Gurgel avalia que o combate à violência despende de esforços e recursos. Com o debate, ele espera esclarecer aos cidadãos brasileiros a complexidade, diversidade e multiplicidade de características dessa tarefa.

Foram convidados, entre outros:

professor doutor Pery Francisco Assis Shikida;

o presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima.

Confira a lista completa de convidados.