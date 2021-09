Tupi de Crissiumal perde e cai para penúltimo lugar da chave na Divisão de Acesso

A derrota por 3 a 1 para o Igrejinha, na noite da quinta-feira (9/9), deixou o Tupi de Crissiumal com sete pontos e na penúltima posição do Grupo A da Divisão de Acesso 2021. Também com sete pontos, o lanterna da chave é o Passo Fundo, que perdeu para o Brasil de Farroupilha pelo placar de 1 a 0 no encerramento da 8ª rodada.

O Tupi jogará novamente no dia 12 de setembro, a partir das 15 horas, quando recebe o Brasil de Farroupilha. Para se afastar da posição que determina o rebaixamento, o rubro-negro precisa vencer e ainda torcer por derrotas do Passo Fundo – que encara o líder Veranópolis – e do Igrejinha – que joga contra o vice-líder União Frederiquense.

A primeira fase da competição estadual tem 14 rodadas. Os quatro melhores de cada chave avançam à próxima fase, enquanto o pior colocado de cada grupo é rebaixado.

Vídeo: Reprodução/FGF TV