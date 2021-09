Divisão de Acesso 2021: União Frederiquense empata com o Glória em Vacaria

Glória e União Frederiquense empataram em 1 a 1 na abertura da 8ª rodada da fase inicial da Divisão de Acesso deste ano. A partida foi disputada no Estádio Altos da Glória em Vacaria, na noite da quarta-feira (8/9). Eliomar marcou para os visitantes e Brandão igualou o placar para os donos da casa. Os gols saíram na etapa complementar.

Com o resultado, o União Frederiquense chegou aos 13 pontos ganhos e se manteve na vice-liderança do Grupo A. Lembrando que os quatro melhores de cada chave avançam à próxima fase da competição estadual.

O compromisso seguinte do Leão da Colina será no dia 13 de setembro, quando enfrentará o Igrejinha – atual lanterna do grupo – na Arena em Frederico Westphalen. O duelo está marcado para às 15 horas.

