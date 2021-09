União Frederiquense e Tupi de Crissiumal vencem na 7ª rodada da Divisão de Acesso 2021

As duas equipes da região que disputam a Divisão de Acesso 2021 obtiveram ótimos resultados na 7ª rodada, cujas partidas aconteceram no domingo (5/9) e na segunda-feira (6/9).

Jogando na Arena em Frederico Westphalen, na tarde do domingo (5/9), o União aplicou 2 a 0 no Glória de Vacaria. Com o triunfo, o Leão da Colina chegou aos 12 pontos e assumiu a vice-liderança do Grupo A. O primeiro colocado é o Veranópolis, que tem 17 pontos.

Depois de cinco confrontos sem vitória, o Tupi de Crissiumal voltou a vencer na tarde da segunda-feira (6/9). No Estádio Rubro-Negro, o selecionado da Região Celeiro bateu o Igrejinha pelo escore mínimo (1 a 0).

O resultado fez o Tupi subir para a sexta posição do Grupo A. O time agora soma sete pontos, três a mais que o Igrejinha, que caiu para a lanterna da chave depois da derrota em Crissiumal.

União Frederiquense e Tupi voltam à campo pela competição estadual na próxima quarta-feira e quinta-feira, respectivamente. O Leão da Colina encara o Glória em Vacaria. Já o Rubro-Negro visitará o Igrejinha.

