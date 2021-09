Times da região voltarão à campo pela Divisão de Acesso no dia 6 de setembro

Vivendo situações opostas, União Frederiquense e Tupi de Crissiumal entrarão em campo novamente pela Divisão de Acesso 2021 na tarde da segunda-feira (6/9). Enquanto o Leão da Colina briga para ingressar na zona de classificação, o rubro-negro tenta escapar das últimas posições da chave.

Na rodada seguinte, o União vai receber o Glória de Vacaria na Arena em Frederico Westphalen. Em Crissiumal, o Tupi irá encarar o Igrejinha. Ambos os confrontos estão agendados para às 15 horas.

Uma vitória diante do Glória, aliada a uma combinação de resultados, poderá culminar com o União Frederiquense na vice-liderança do Grupo A. Atualmente, o Leão da Colina tem nove pontos. O Veranópolis lidera com 14 pontos.

O Tupi soma quatro pontos e é o sétimo colocado da chave. A equipe de Crissiumal tem a mesma pontuação do Passo Fundo (lanterna) e do Igrejinha (6º lugar). Por isso, um triunfo no próximo compromisso é fundamental para se afastar da posição derradeira do Grupo A. Lembrando que o pior colocado de cada chave na fase inicial será rebaixado.

