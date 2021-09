UCEFF Itapiranga realiza primeira formatura institucional

A UCEFF Itapiranga realizou no último sábado, 28/8, a primeira Formatura Institucional envolvendo os cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Direito, Medicina Veterinária e Processos Gerenciais (primeira turma). A empresa Precisão Formaturas foi a responsável pelos registros e organização do evento realizado no Clube Imigrantes.

O evento foi presidido pela pró-reitora acadêmica, professora Alexandra Raffaelli, e acompanhada pelos coordenadores de Gestão e TI, professora Rosiane Oswald Flach; Arquitetura e Urbanismo, professora Gracielle R. F. Rech; Engenharias, professor Givanildo Quadros; e de Direito, professor Rogério Cézar Soehn.

A pró-reitora disse que se sente honrada em poder estar nesse espaço em que marcamos história na nossa UCEFF. “Hoje formamos a primeira turma de Processos Gerenciais, lembro-me da primeira conversa em sala de aula. Naquela noite falávamos que os dias passariam rápido e que tão logo estaríamos na noite da formatura, obrigada pela confiança, por serem resilientes e superarem todos os desafios. A educação aliada à interatividade, aprendizagens ativas e ferramentas tecnológicas, unida a professores apaixonados por ensinar e aprender permitiu que esse momento fosse para cada um, único, especial e de muitas portas que irão se abrir. Junto aos demais formados nesta noite, vocês fazem parte dos mais de 3.400 profissionais formados pelo Centro Universitário. A cada formatura inúmeras sensações habitam o nosso ser, sei de minha grande responsabilidade em cada momento, mas, olhar nos olhos e sentir a emoção que perpassa em cada um é muito gratificante, me permite acreditar que o conhecimento adquirido nesses anos de graduação, as experiências que tiveram na pesquisa e extensão os levarão para onde quiserem ir, tenham certeza, estaremos sempre na torcida do sucesso de cada um de vocês”.

A coordenadora dos cursos de Gestão e TI, professora Rosiane, disse durante sua mensagem: “Mães, pais, avós, familiares, como mãe, sei do orgulho e da alegria que vocês estão sentindo, porque vossos filhos fizeram uma escolha, e vocês apoiaram, incentivaram e auxiliaram para a concretização deste sonho. Vossos filhos corresponderam com dedicação, comprometimento e responsabilidade e hoje compartilham a alegria desta conquista. A vocês, o nosso agradecimento. Parabéns por esta conquista, pois vocês podem ter tido o apoio de muitos, sua família, seus amigos, professores.... mas foram vocês que venceram os desafios e alcançaram o objetivo”.

Já a coordenadora de Arquitetura e Urbanismo, professora Gracielle, disse: “Jovens arquitetos, agora a sociedade deposita a vocês o direito de exercer essa profissão apaixonante de arquiteto e urbanista, por isso não se esqueçam, que para que seus projetos ganhem forma, terão que, além de ter o conhecimento técnico, se relacionar com um número considerável de valores e pessoas, portanto respeitem e ouçam sempre... do mais conceituado ao mais simples operário, há sempre o que aprender”.

O coordenador das Engenharias, professor Givanildo, durante sua mensagem aos formandos, disse: “Entendo que trabalhar, ganhar dinheiro é importante, mas como gosto sempre de frisar, em nossas mãos passa a construção dos sonhos de outros, seja na casa própria, num investimento ou mesmo na melhoria de produtividade de seus negócios. Nesse período que vocês estiveram conosco, mais que conteúdos técnicos, nós, seus mestres, tentamos de alguma forma, projetar em vocês nossos sonhos. Eu pessoalmente me realizo ao passar em frente a uma construção e ver uma placa de um aluno, de certa forma, o sucesso de vocês é o nosso sucesso”.

