União Frederiquense vence e sobe na tabela de classificação da Divisão de Acesso 2021

Na partida que abriu a 6ª rodada do Grupo A, o União Frederiquense jogando no Estádio Alberto Carlos Schwingel, na tarde da quarta-feira (1º/9), derrotou o Igrejinha pelo placar de 3 a 2. Joãozinho, Eliomar e Irapuan marcaram para o Leão da Colina, enquanto Teixeira e Marcos descontaram para os donos da casa.

A vitória colocou o União Frederiquense na terceira posição da chave, com nove pontos ganhos. No entanto, para não cair na tabela de classificação é preciso torcer que Glória de Vacaria e Brasil de Farroupilha não vençam seus jogos. Os dois times entram em campo na quinta-feira (2/9) enfrentando, respectivamente, Cruzeiro de Porto Alegre e Tupi de Crissiumal.

O selecionado de Frederico Westphalen vai encerrar o turno da fase inicial no dia 8 de setembro, tendo pela frente o Glória de Vacaria, no Estádio Altos da Glória.

